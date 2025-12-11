Schick sa zranil a Leverkusen má obavy. Nevyzerá to dobre, hovorí tréner

Nemecký futbalový klub Bayer Leverkusen sa obáva o zdravotný stav Patrika Schicka.
Český útočník nedohral stredajší duel Ligy majstrov, v ktorom „farmaceuti" remizovali na domácej pôde 2:2 s anglickým Newcastlom United. Schicka, ktorého v prvom polčase fauloval Malick Thiaw, museli viackrát ošetrovať.
Po prestávke už 29-ročný zakončovateľ zostal v šatni a po zápase kríval z kabíny smerom k východu zo štadióna.
„Nevyzerá to dobre. Museli sme ho v polčase vystriedať a na jeho členku bola veľká rana. Utrpel naozaj tvrdý úder,“ citovala agentúra DPA asistenta trénera nemeckého vicemajstra Rogiera Meijera, ktorý narýchlo nahradil z osobných dôvodov chýbajúceho hlavného trénera Kaspera Hjulmanda.
VIDEO: Zostrih zápasu Leverkusen - Newcastle
Športový riaditeľ Bayeru Simon Rolfes zdôraznil: „Dostal poriadnu ranu, a preto musí mať nohu vysoko vyloženú.“
Na televíznych záberoch bolo vidieť, ako Thiaw držal Schicka a aj ho zasiahol do nohy. VAR však odhalil, že miesto priestupku bolo mimo šestnástky a nariadenú penaltu odvolal.
„Už len pre pohľad na jeho achilovku to mala podľa mňa byť jasná červená karta,“ reagoval kapitán Leverkusenu Robert Andrich.
Nie je jasné, či bude Schick môcť nastúpiť v sobotu večer v derby proti Kolínu. „Zatiaľ neviem, musíme sa na to pozrieť zajtra ráno,“ povedal Rolfes s ohľadom na možnú diagnózu.