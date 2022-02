Schalke ukončilo spoluprácu s ruským sponzorom. O dresy je vyšší záujem

Schalke 04 je po 24. kole v tabuľke II. bundesligy na piatom mieste so ziskom 41 bodov. Za vedúcim Wederom Brémy zaostávajú zverenci trénera Dimitriosa Grammozisa o 4 body. Na to, aby mužstvo z Gelsenkirchenu mohlo zabojovať v baráži o opätovný návrat do najvyššej súťaže, musí skončiť na tretom mieste.