Futbal v oblakoch. Saudská Arábia plánuje postaviť pre MS 2034 nebeský štadión

BRATISLAVA. Saudská Arábia oznámila ohurujúcu správu. Týka sa projektu nového futbalového štadióna, ktorý by mal jedným z viacerých, ktoré budú hostiť majstrovstvá sveta v roku 2034.
Pôjde o prvý "nebeský štadión" na svete. Mal by byť napájaný slnečnou a veternou energiou a pojme 46-tisíc divákov. Začiatok výstavby je na pláne v roku 2027 a celý proces by mal trvať päť rokov.
Krajina na Blízkom východe chce modernizovať a transformovať športovú infraštruktúru 15 futbalovými stánkami v rámci svojej kandidatúry hostiť "mundial".
Ide o projekt s názvom "The Line" - lineárneho inteligentného mesta Neom, ktoré sa vyznačuje futuristickou architektúrou a udržateľnosťou. Je to plánovaný urbanistický zámer v Saudskej Arábii.
Štadión bude umiestnený vo výške 350 metrov nad morom pod strechou mrakodrapu. Projekt čelí technickým výzvam vzhľadom na svoju výšku a polohu, čo si vyžaduje inovatívne riešenia v oblasti bezpečnosti a dostupnosti. Celková investícia predstavuje jednu miliardu dolárov (približne 857 790 000 eur).
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) údajne predbežne schválila Sky Stadium, no musia sa ešte stanoviť nové štandardy v oblasti ekologických športových zariadení. Očakáva sa, že ikonický status štadióna podporí cestovný ruch a investície v Saudskej Arábii, čo je v súlade s cieľmi diverzifikácie s názvom "Vision 2030".
Niektorí sa vyjadrili skepticky, no ďalší reagovali pochvalami a tento krok označujú za "priekopnícky" skok pre svetový šport.
"Srdcom tohto ambiciózneho projektu je King Salman International Stadium v Rijáde, ktorý sa po dokončení v roku 2029 stane najväčším štadiónom v kráľovstve s kapacitou 92 760 divákov," uviedol portál Arab News.