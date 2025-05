Namiesto starého hotela kúpil Trenčín. Vyletel Lobotka a mladíci urobili zázrak

TRENČÍN. Keď do Trenčína pred osemnástimi rokmi prišiel prvýkrát, chcel v rámci realitného projektu kúpiť starý hotel Tatra. Tschen La Ling, Holanďan s čínskymi predkami, nakoniec z obchodu vycúval a rozhodol sa, že investuje do futbalu. Klub AS Trenčín za jeho éry najprv vypadol z najvyššej súťaže, ale potom dosiahol domáci vrchol. Bol máj 2015 a slovenský futbal ovládli prvýkrát v dejinách Trenčania. Okrem ligy vyhrali aj Slovenský pohár (Slovnaft cup).

Odvtedy ubehlo desať rokov.

„Viem, že niektorí ľudia sa nám na začiatku smiali. Ja som však bol presvedčený, že ideme správnou cestou,“ vravel La Ling. Rozpočet klubu bol 1,7 milióna eur, čo bolo o dosť menej ako jeho hlavní konkurenti. Slovan mal 5 miliónov, Žilina asi 4 milióny. Trnava zhruba tri. Káder Trenčína mal pritom vekový priemer iba dvadsaťdva rokov.

Je o päť rokov dopredu Jednou z ústredných postáv bol vtedy iba dvadsaťročný Stanislav Lobotka. Trenčín bol jediným ligovým klubom, ktorý mal zahraničného majiteľa. Bývalý holandský reprezentant Tscheu La Ling získal s Ajaxom Amsterdam štyri tituly ako hráč. „Jeho pohľad je trošičku možno iný, ako náš slovenský. Rozmýšľaním a prehľadom je o päť rokov dopredu ako my tu. Možno aj preto je Trenčín tak vysoko,“ tvrdil Martin Ševela. Bol vtedy mladý a začínajúci tréner.

Nastúpil namiesto Adriána Guľu a ihneď vo svojej prvej sezóne vo funkcii hlavného trénera získal titul. Mal iba tridsaťdeväť. „Urobili sme Trenčínu najlepšiu reklamu. Nielen na Slovensku, ale verím, že aj v Európe. Počet fanúšikov nám neustále rastie," veril Ševela. Majstri fajčili cigary, srkali šampanské, tancovali a vyspevovali. Fanúšikovia preskočili bariéry štadióna a vtrhli za hráčmi na plochu. Z ich tvári bola čítať radosť, ktorú dovtedy nezažili. Rozbili dominanciu Po mnohých Trenčanov stekali aj slzy. Z dela zaznel výstrel a na futbalistov padali trblietavé konfety.

Stanislav Lobotka (AS Trenčín) a Milan Škriniar (MŠK Žilina) v zápase slovenskej ligy. (Autor: TASR)

Hlavní aktéri si navliekli biele tričká s nápisom Double 1+1, vzadu mal každý prezývku. Trenčania tak trošku nečakane a senzačne rozbili šesťročnú dominanciu Slovana a Žiliny - dvojice najmocnejších klubov v krajine. „V klube sú skvelé vzťahy, máme svoju filozofiu a všetci fungujeme na rovnakej myšlienke,“ tvrdil tréner Ševela.

"Jeden faktor sú motivačné videá, ďalší sú skupinové pohovory a tiež individuálny kontakt. Každý hráč má nejaký problém a je dobré, keď sa vám otvorí. Snažili sme sa odbúrať ich starosti, aby sa v tréningovom procese viacej sústredili. Ak vám myšlienky utekajú inde, uberá vám to z koncentrácie. Práca s detailom je dôležitá," opisoval Ševela. AS triumfoval s náskokom piatich bodov pred druhou Žilinou. Slovan zaostal o 17 bodov Pred štartom súťaže bol jasným favoritom Slovan, ale nakoniec zaostal až o sedemnásť bodov. Výsledky majstra predchádzajúcich dvoch sezón boli najväčším sklamaním. Bratislavčanom nepomohol najvyšší rozpočet, dve trénerské výmeny ani veľké hráčske rošády v tíme.

AS Trenčín, majster Slovenska 2015 Brankári: Igor Šemrinec, Adrián Chovan, Matej Vozár Obrancovia: Lukáš Skovajsa, Milan Rundič (Srb.), Madu Kingsley (Nigér.), Peter Čögley, James Lawrence (Angl.), Ramón Rodríguez da Silva (Braz.), Peter Kleščík Stredopoliari: Damián Bariš, Ryan Koolwijk (Hol.), Ibrahim Rabiu (Nigér.), Jakub Holúbek, Karol Mondek, Matúš Bero, Stanislav Lobotka útočníci: Gino van Kessel (Hol.), Jairo de Macedo da Silva (Braz.), Dávid Guba, Martin Vlček, Emmanuel Edmond (Nigér.) Zmeny v kádri AS Trenčín počas zimnej prestávky Príchody: Ryan Koolwijk (FC Dordrecht/Hol. – prestup), Gino van Kessel (Arles-Avignon/Fr.-II. liga – prestup), Matej Vozár (Spezia Calcio/Tal.-II. liga – návrat z hosťovania), Damián Bariš (Nové Mesto nad Váhom/II. liga – návrat z hosťovania), Martin Vlček (z dorastu AS Trenčín) Odchody: Moses Simon (Nigér.), Haris Hajradinovič (Bosna a Herceg., KAA Gent/Belg. – obaja prestup), Daniel Bednárik (dlhodobé zranenie), Patrik Mišák (Baník Ostrava/ČR – prestup), Matúš Opatovský (Slovan Nemšová/III. liga – hosťovanie) Odchody (ešte počas jesennej časti): Aldo Omar Baéz (Arg. – Slavia Praha/ČR), Tomáš Malec (Rosenborg Trondheim/Nór.), František Kubík (Slovan Bratislava), Miloš Volešák (Žilina)

Bolo to v čase, keď Trenčín zbúral starú arénu. Betónový ovál pozdĺž ihriska zmizol. Zo starého štadióna s kapacitou dvadsaťtisíc zostala iba schátraná - hlavná tribúna pre tri aj pol tisíca. „V mojej kariéru som už párkrát vyhral double – s Ajaxom Amsterdam a Panathinaikosom Atény, ale toto je veľmi špeciálne,“ vravel majiteľ trenčianskeho klubu Tschen La Ling.

Na sebe mal elegantný oblek a vyžaroval prirodzený rešpekt. Už na pohľad bolo vidno, že je šéf. „Ak ste hráč, myslíte iba na to, ako vyhrať cenu. Ale ako člen organizácie, alebo ako vlastník si uvedomujete, že to musíte dosiahnuť nielen sám, ale s celým personálom, s ľuďmi z kancelárie, so sponzormi, s hráčmi. Takže to vám dáva ešte väčší pocit uspokojenia,“ dodal Holanďan. Najlepší skauting Využíval množstvo kontaktov v zahraničí a do Trenčína privádzal talentovaných futbalistov hlavne z Južnej Ameriky a Afriky. Okrem nich sa do základnej zostavy začalo dostávať aj viac mladých hráčov z vlastnej liahne. „Ak chcete byť úspešní, musíte do toho niečo investovať a potom príde výsledok. Reorganizovať futbalový klub sa nedá za jednu sezónu, trvá to niekoľko rokov. Toto nie je výsledok jednej sezóny, ale sedemročnej práce,“ dodal bývalý holandský reprezentant.

„Hráčom som povedal, že som na nich veľmi hrdý. Hoci niekedy, keď nehrali dobre, tak som ich aj kritizoval. Nakoniec sa im to podarilo. A toto nie je koniec, iba nový začiatok,“ dodal vtedy 59-ročný La Ling, otec šiestich detí. Tím pod jeho vedením robil v tom čase najlepší skauting na Slovensku. Mal cit na talenty. Vedel ich lacno kúpiť a potom za slušnú cenu predať. „Som si istý, že investície do futbalu sa mi vrátia. Som podnikateľ, nechcem dávať peniaze niekde, kde sa mi stratia," priznal majiteľ AS.

Prémia 70 - tisíc Bol to práve La Ling, ktorý vo februári 2015 počas sústredenia v Turecku pamätným príhovorom vyburcoval tím k životnému úspechu. „Vtedy sa nás pýtal, či chceme raz zažiť pocit šampióna. Bola to pre nás všetkých výzva a jeden z možných detailov, ktorý nám pomohol,“ priznal vtedy iba devätnásťročný Matúš Bero. V tom čase maturoval. „A teraz sa nám všetko splnilo, aj majiteľ nám ďakoval,“ dodal Bero. Súčasný hráč bundesligového Bochumu patril vtedy medzi lídrov. Kým na jeseň 2014 vysedával na lavičke náhradníkov, na jar 2015 sa vyšvihol medzi kľúčových hráčov a strieľal rozhodujúce góly. „Predstavte si bežca, ktorý celý život behá, aby vyhral jednu trofej. A práve to sa nám teraz podarilo,“ dodal Bero.

Generálny manažér AS Trenčín by bol rád, keby si Matúš Bero obliekol dres klubu aj v zápase druhého predkola Ligy majstrov. (Autor: TASR)

Majster získal od Únie ligových klubov prémiu 70 - tisíc eur. Hráči z toho dostali sedemdesiat percent. Majiteľ La Ling od začiatku chcel od mužstva ofenzívny štýl hry na spôsob Holandska či Španielska.

Filozofia na prvom mieste Tréner Ševela priznával, že sa mu páčil herný prejav Barcelony a Bayernu, ktorý bol veľmi ofenzívny. Trenčín takmer každého súpera v súťažil prevýšil aj v percentuálnom držaní lopty, či v počte úspešných prihrávok. Spolu so Žilinou strelil aj najviac gólov. „Hráčov nabádam, aby sa nebáli vymýšľať, nútim ich, aby boli kreatívni a zvolili primeranú mieru rizika,“ priznával tréner. Za prvými úspechmi Trenčína bol tréner Adrián Guľa, ale tím pod jeho vedením skončil maximálne druhý. Po jeho odchode do Žiliny mnohí predpokladali, že Trenčín pôjde dole. Ševela ako trénersky nováčik však urobil ešte krok vyššie.

„Veľa ľudí to na Slovensku ešte nechápe, ale toto nie je o jednotlivcoch, ale o klube. Nastolili sme filozofiu a všetci ľudia sú iba istými časťami, ktorí ju vytvárajú. Sú podstatní, ale nie je to na nich postavené." "Nie je to postavené na La Lingovi, Rybníčkovi ani Ševelovi. Takto sa to snažíme robiť. Aj keď bez týchto ľudí by to bolo náročné, ale my vždy nájdeme nových. Filozofia je podstatnejšia ako všetci jednotlivci,“ tvrdil generálny riaditeľ Róbert Rybníček. Do najlepších líg sveta Práve trenčiansky klub sa ako jediný na Slovensku pýšil tým, že sa vďaka úspešnému predaju hráčov samofinancuje. Väčšina hráčov z majstrovského tímu následne zamierila do zahraničia, Trenčín za nich inkasoval viac ako dve desiatky miliónov eur.