V Trenčíne pôsobí druhú sezónu. O Nigérijčana sa zaujíma AC Miláno i tímy z Premier League

O futbalistu Trenčína Saniho Suleimana sa údajne zaujíma taliansky veľkoklub AC Miláno. Devätnásťročného krídelníka sledujú aj kluby z Premier League - Tottenham a Chelsea.
V španielskej La Lige zaujal Villarreal. V januári by tak mohol opustiť Slovensko a zamieriť do jednej z top piatich líg na svete.
Suleiman zaujal Trenčín výkonmi v nigeríjskej súťaži v drese Akwa United. So slovenským tímom podpísal dvojročný kontrakt s možnosťou predĺženia o ďalší rok.
Mladík zaujal aj na MS do 20 rokov v tomto roku v septembri a v tejto sezóne podáva vynikajúce výkony za svoj klub – strelil tri góly a na štyri prihral vo všetkých súťažiach.
Jeho univerzálnosť mu umožňuje hrať na oboch krídlach, hoci preferovanou pozíciou je ľavé krídlo. Pohodlne sa však cíti aj ako ľavý záložník v štvorčlennej zálohe.
Jeho výrazné výkony v slovenskej lige pritiahli záujem viacerých klubov z popredných európskych líg. Keďže jeho súčasný kontrakt končí na konci sezóny, slovenský klub je otvorený januárovému predaju, aby sa vyhol strate hráča zadarmo nasledujúce leto.
Špekulácie o prestupe sa stále stupňujú a silné signály naznačujú, že nigérijský útočník by mohol v nasledujúcich týždňoch zmeniť klub.
Hovorí sa aj možnom prestupe do Brentfordu v Anglicku alebo do Nemecka, kde by mohol hrať za Eintracht Frankfurt.