V Trenčíne pôsobí druhú sezónu. O Nigérijčana sa zaujíma AC Miláno i tímy z Premier League

Sani Suleiman v drese Trenčína.
Sani Suleiman v drese Trenčína. (Autor: X/Bence Bocsák)
Sportnet|31. dec 2025 o 10:42
V tejto sezóne strelil tri góly a na štyri prihral vo všetkých súťažiach.

O futbalistu Trenčína Saniho Suleimana sa údajne zaujíma taliansky veľkoklub AC Miláno. Devätnásťročného krídelníka sledujú aj kluby z Premier League - Tottenham a Chelsea.

V španielskej La Lige zaujal Villarreal. V januári by tak mohol opustiť Slovensko a zamieriť do jednej z top piatich líg na svete.

Suleiman zaujal Trenčín výkonmi v nigeríjskej súťaži v drese Akwa United. So slovenským tímom podpísal dvojročný kontrakt s možnosťou predĺženia o ďalší rok.

Mladík zaujal aj na MS do 20 rokov v tomto roku v septembri a v tejto sezóne podáva vynikajúce výkony za svoj klub – strelil tri góly a na štyri prihral vo všetkých súťažiach.

Jeho univerzálnosť mu umožňuje hrať na oboch krídlach, hoci preferovanou pozíciou je ľavé krídlo. Pohodlne sa však cíti aj ako ľavý záložník v štvorčlennej zálohe.

Jeho výrazné výkony v slovenskej lige pritiahli záujem viacerých klubov z popredných európskych líg. Keďže jeho súčasný kontrakt končí na konci sezóny, slovenský klub je otvorený januárovému predaju, aby sa vyhol strate hráča zadarmo nasledujúce leto.

Špekulácie o prestupe sa stále stupňujú a silné signály naznačujú, že nigérijský útočník by mohol v nasledujúcich týždňoch zmeniť klub.

Hovorí sa aj možnom prestupe do Brentfordu v Anglicku alebo do Nemecka, kde by mohol hrať za Eintracht Frankfurt.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

