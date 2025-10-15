Bizarná situácia v kvalifikácii MS. San Marino musí na baráž prehrať, ideálne čo najvyšším rozdielom

BRATISLAVA. San Marino patrí k najväčším futbalovým trpaslíkom sveta. V kvalifikačnej skupine H na majstrovstvá sveta 2026 prehralo všetky zápasy, má hrozivé skóre 1:32 a je už istým posledným tímom tabuľky.
Napriek tomu ešte stále živí nádej na postup do baráže.
A čo je na tom najbizarnejšie – k tomu, aby si ju udržalo, musí vo svojom poslednom zápase prehrať, ideálne čo najvyšším rozdielom.
Kľúčová je Liga národov
San Marino si otvorilo dvere do play-off nie v kvalifikácii, ale vďaka historickému úspechu v Lige národov.
Ako víťaz svojej skupiny v najnižšej divízii D získalo právo zaradiť sa do poradovníka štyroch náhradných miest pre baráž, ak sa z jeho skupiny do baráže nedostane dosť tímov priamo cez kvalifikáciu.
Podľa pravidiel UEFA totiž do play-off o MS postupuje 12 druhých tímov z kvalifikačných skupín a k nim štyri najlepšie tímy z Ligy národov, ktoré si nezabezpečia postup inak. San Marino je jedným z nich.
Rumunsko musí byť druhé
Aby sa apeninský miništát dostal do baráže, musí nastať veľmi špecifická reťaz udalostí. Kľúčovou je, aby Rumunsko skončilo na 2. mieste v skupine H – pred Bosnou a Hercegovinou.
Rumunsko totiž tiež vyhralo svoju skupinu v Lige národov. Ak by sa kvalifikovalo ako druhé z kvalifikačnej skupiny, „uvoľnilo“ by jedno z miest v poradovníku Ligy národov a San Marino by sa posunulo o priečku vyššie.
Lenže Rumunsko a San Marino hrajú proti sebe práve v poslednom zápase. Paradoxne tak platí, že čím vyššia prehra San Marina, tým lepšia šanca, že Rumunsko obsadí druhé miesto.
Šanca približne 19 percent
Podľa výpočtov štatistického portálu Football Meets Data má San Marino 19 % pravdepodobnosť, že získa štvrtú náhradnú vstupenku do play-off.
Okrem rumunského postupu však potrebuje aj priaznivý vývoj v ďalších skupinách. Dôležité bude aj to, aby Severné Írsko predbehlo Slovensko a obsadilo druhé miesto v skupine, čím by sa znížil počet konkurentov o posledné miesto z Ligy národov.
San Marino tak má reálnu šancu, aby mohlo byť jedným zo 16 tímov, ktoré na jar 2026 zabojujú o miestenku do USA, Kanady a Mexika.