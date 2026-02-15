Mráz sa presadil v druhom zápase za sebou. Prestrelka nakoniec nepriniesla víťaza

Samuel Mráz oslavuje gól.
Samuel Mráz oslavuje gól. (Autor: Servette FC/X)
TASR|15. feb 2026 o 18:59
ShareTweet0

Dvadsaťosemročný útočník v 20. minúte otvoril skóre duelu.

Slovenský futbalista Samuel Mráz dal gól za ženevský Servette pri remíze 3:3 na pôde Lausanne v nedeľnom zápase 25. kola švajčiarskej Superligy.

Pripísal si tak ôsmy presný zásah v aktuálnom ligovom ročníku a skóroval v druhom stretnutí za sebou, keďže v stredu sa strelecky presadil aj pri remíze 1:1 na pôde Lugana.

Dvadsaťosemročný útočník v 20. minúte otvoril skóre duelu, ktorý obe mužstvá dohrávali o desiatich po vylúčeniach na oboch stranách.

Hostia hrali v oslabení od 27. do 89. minúty, pričom domáci sa aj vďaka pokutovému kopu medzitým dostali do vedenia 3:2. V nadstavenom čase druhého polčasu vyrovnal svojím druhým gólom v zápase Stevanovič.

Tabuľka švajčiarskej ligy

Ďalšie súťaže

Samuel Mráz oslavuje gól.
Samuel Mráz oslavuje gól.
Mráz sa presadil v druhom zápase za sebou. Prestrelka nakoniec nepriniesla víťaza
dnes 18:59
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Mráz sa presadil v druhom zápase za sebou. Prestrelka nakoniec nepriniesla víťaza