Športový arbitrážny súd vyhovel Eto'ovi. Môže kandidovať za viceprezidenta CAF

BRATISLAVA. Športový arbitrážny súd (CAS) nariadil Africkej futbalovej konfederácii (CAF), aby umožnila šéfovi kamerunského futbalu Samuelovi Eto'ovi kandidovať do jej výkonného výboru.

"Nariaďuje sa, aby Výkonný výbor CAF zaradil pána Samuela Eto'o Filsa do zoznamu kandidátov na zvolenie do Výkonného výboru CAF na mimoriadnom valnom zhromaždení CAF 12. marca 2025," uviedol CAS so sídlom v Lausanne vo svojom rozhodnutí.

Štyridsaťštyriročný Samuel Eto'o počas kariéry pôsobil vo viacerých európskych veľkokluboch vrátane Realu Madrid a FC Barcelona.