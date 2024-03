Hviezdna hráčka Chelsea mala rasisticky urážať policajta, postaví sa pred súd

Pred súd by sa mala postaviť vo februári 2025. Londýnska Chelsea sa k incidentu zatiaľ nevyjadrila.

Generálny riaditeľ austrálskej futbalovej asociácie Football Australia James Johnson a tréner ženskej reprezentácie Tony Gustavsson pre austrálske médiá uviedli, že o obvineniach voči Kerrovej sa dozvedeli až v utorok ráno.

Gustavsson: Mám s ňou len dobré skúsenosti

„Snažím sa prísť veci na koreň. Máme svoje vlastné otázky, na ktoré by sme chceli poznať odpovede. Nechcem sa púšťať do obvinení, pretože Sam má svoje právo na prirodzenú spravodlivosť. K verdiktu sa musí prepracovať a my to rešpektujeme,“ ozrejmil James Johnson.