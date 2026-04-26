Tréner Middlesbrough chváli prínos Strelca: Neustále mu rastie sebavedomie aj kvalita

David Strelec v drese Middlesbrough.
David Strelec v drese Middlesbrough. (Autor: REUTERS)
TASR|26. apr 2026 o 09:44
„The Boro“ si zaistilo minimálne baráž o postup do Premier League.

Futbalový tréner Kim Hellberg verí, že jeho Middlesbrough zažíva úspešný reštart a teší ho podiel troch ofenzívnych hráčov.

Medzi nimi je aj Slovák David Strelec, ktorý v sobotu prispel gólom a asistenciou k výhre 5:1 nad Watfordom. „The Boro“ si zaistilo minimálne baráž o postup do Premier League, kam by sa v prípade úspechu vrátilo po deviatich rokoch.

V priebehu posledných troch zápasov nazbieral tím sedem bodov a strelil osem gólov, všetky zásluhou Morgana Whittakera (3), Tommyho Conwaya (3) a Strelca (2).

Davidovi neustále rastie sebavedomie aj kvalita

„Vidíte, koľko Morgan pre tento tím znamená, pokiaľ ide o strieľanie gólov. Je to rodený kanonier, má rýchle nohy. Vidíte, ako Davidovi neustále rastie sebavedomie aj kvalita. Je veľmi dobrý v prepájaní hry.

Potom je tu Tommy s tou svojou skutočnou energiou, myslím si, že ako náhradník si počínal neuveriteľne dobre.

Bolo skvelé vidieť všetkých troch hrať tak, ako hrali, a to môže byť veľmi dôležité pre to, čo príde - najskôr Wrexham a potom pravdepodobne ešte ďalšie zápasy, ktoré budú veľmi dôležité,“ povedal Hellberg podľa britských médií.

Jeho tím čaká posledný zápas v základnej časti sezóny v sobotu vo Wrexhame. V ňom si môže za určitých okolností zaistiť aj priamy postup, o ktorý bojuje na diaľku s Ipswichom.

VIDEO: Zostrih zo zápasu Middlesbrough - Watford

Ten má situáciu vo vlastných rukách a návrat medzi anglickú elitu by si zaistil utorkovou výhrou na pôde Southamptonu.

Som veľmi spokojný s týždňom

„Uvidíme, čo sa stane v utorok, ale urobili sme, čo sme mohli. Som veľmi spokojný s týždňom, ktorý máme za sebou.

Hovorili sme o novom začiatku a z troch zápasov sme získali sedem bodov, strelili veľa gólov a v rôznych fázach hry sme bojovali veľmi dobrým spôsobom,“ zhodnotil kormidelník.

Middlesbrough bolo naposledy v baráži pred troma rokmi a vypadlo v prvom kole.

