FC Salzburg v ťažkej skupine stále neprehral, ale na druhej strane vyhral iba proti Dinamu Záhreb 1:0 a zvyšné tri stretnutia s chorvátskym súperom, Chelsea aj AC Milánom remizoval 1:1. V tabuľke je rakúsky tím na druhom mieste so 6 bodmi a prípadný postup má vo vlastných rukách, no čakajú ho zápasy s veľkými favoritmi. Noah Okafor strelil v LM tri góly.



Chelsea FC po prehre v úvode proti Dinamu Záhreb remizovala so Salzburgom a posledné dva stretnutia s AC Milánom vyhrala 3:0 a 2:0. V tabuľke poskočila na prvé miesto, kde má sedem bodov a ak by porazila Salzburg, londýnsky tím bude mať istotu z prvého miesta. Aubameyang strelil v LM dva góly.