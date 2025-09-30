Všetci ho milujú, vraví Arteta. Arsenal podpísal novú zmluvu s dôležitým hráčom

LONDÝN. Francúzsky futbalista William Saliba podpísal novú zmluvu s londýnskym Arsenalom. Dvadsaťštyriročný stopér spojil svoju budúcnosť s „kanoniermi“ do roku 2030, informuje agentúra DPA.
Arsenal tak zareagoval na záujem Realu Madrid a poistil si Salibu na dlhšie obdobie, pôvodný kontrakt platil do roku 2027.
Francúzsky reprezentant sa sťahoval na sever Londýna v lete 2019 z francúzskeho St. Etienne, najprv však ešte hosťoval v rodnej krajine.
„Williama milujú všetci hráči aj členovia realizačného tímu, čo hovorí veľa o jeho charaktere, odhodlaní a každodennom prístupe. Od svojho príchodu urobil obrovský pokrok, prijal zodpovednosť a vytvoril si silné puto s našimi fanúšikmi i s celým klubom.
Vieme, že ho toho ešte čaká veľa a budeme spolu naďalej pracovať na tom, aby sme sa zlepšovali s jasnou ambíciou vyhrávať veľké trofeje,“ uviedol pre klubový web Arsenalu tréner Mikel Arteta.
„Sme veľmi šťastní, že sa William rozhodol spojiť svoju budúcnosť s nami a byť súčasťou toho, čo tu budujeme. V uplynulých troch sezónach sa z neho stal neuveriteľný obranca, ktorého pokoj, inteligencia a fyzická prítomnosť z neho robia jedného z najlepších na svete.
Vo svojom rozvoji bude pokračovať v Arsenale a dosiahne nové méty. Jeho konzistentnosť, vyspelosť a schopnosť mať vplyv na vývoj zápasu pre nás budú aj naďalej veľkým prínosom a tešíme sa na mnoho ďalších skvelých výkonov, ktoré predvedie v srdci našej obrany,“ doplnil športový riaditeľ Andrea Berta.
Za francúzsku reprezentáciu odohral Saliba doposiaľ 28 zápasov, debutoval v marci 2022. Arsenal sa momentálne nachádza na 2. mieste anglickej Premier League so stratou dvoch bodov na Liverpool.