Salah sa čoskoro vráti do Liverpoolu. Pre tento klub je veľmi dôležitý, vraví Slot

Tréner anglického futbalového klubu FC Liverpool sa teší na návrat Mohameda Salaha po skončení jeho účasti Africkom pohári národov v Maroku.
Arne Slot počas najbližšieho víkendu nebude mať Egypťana k dispozícii na duel proti Burnley slovenského brankára Martin Dúbravku, pretože egyptský tím na APN nastúpi v sobotu v stretnutí o 3. miesto proti Nigérii.
Salah bol nedávno v centre pozornosti po kritike v rozhovore, v ktorom naznačil, že klub ho "hodil cez palubu" po tom, čo tri zápasy po sebe sedel na lavičke. Tiež uviedol, že nemá dobrý vzťah s trénerom Slotom.
Po týchto kontroverziách sa však Salah objavil 13. decembra 2025 na ihrisku ako striedajúci hráč počas víťazného súboja "The Reds" 2:0 nad Brightonom, v ktorom prihral na gól.
Kouč Slot v piatok pred duelom proti Burnley uviedol, že klub už túto situáciu považuje za uzavretú a sústredí sa na ďalšie pôsobenie Mohameda Salaha v zostave. "Mo je pre tento klub aj pre mňa veľmi dôležitý a som rád, že sa čoskoro vráti," povedal Slot.
Holanďan odmietol zverejniť detaily súkromných rozhovorov s 33-ročným egyptským reprezentantom, ktorý do Liverpoolu prestúpil v roku 2017. Podotkol, že takéto konverzácie zostávajú medzi nimi.
V minulej sezóne sa Salah stal s 29 gólmi kráľom strelcov Premier League a pomohol Liverpoolu získať 20. titul v anglickej lige. V aktuálnom ročníku však zatiaľ stihol streliť len štyri góly.
Slot očakáva, že Salah bude k dispozícii po reprezentačných povinnostiach, no v Lige majstrov proti francúzskemu tímu Olympique Marseille hrať asi ešte nebude. Počas ďalšieho víkendu by mohol nastúpiť v ligovom súboji proti Bournemouthu.
Po tom, čo Liverpool zaznamenal sériu šiestich prehier zo siedmich zápasov, tréner Slot dokázal stabilizovať tím. Klub aktuálne ťahá šnúru 11 zápasov bez prehry vo všetkých súťažiach. Slot vidí postupný rast dôvery a kondície hráčov. Dúfa v ešte kvalitnejšie výkony.
"Vidím, že hráči rastú, získavajú opäť sebavedomie a zlepšujú sa. Čakáme na okamih, kedy naša sezóna naberie ešte lepší smer ako počas posledných 11 zápasov," uzavrel.