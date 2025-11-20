Z odchovanca sa stala hviezda. Saka je blízko k predĺženiu kontraktu s Arsenalom

Bukayo Saka
Bukayo Saka (Autor: TASR/AP)
TASR|20. nov 2025 o 12:19
ShareTweet0

Momentálne má zmluvu do roku 2027.

LONDÝN. Anglický futbalista Bukayo Saka zostane podľa všetkého aj naďalej hráčom londýnskeho Arsenalu. S lídrom anglickej Premier League je blízko k predĺženiu kontraktu do roku 2030.

Dvadsaťštyriročný krídelník má s Arsenalom platnú zmluvu do roku 2027, ale podľa RMC Sport sa ešte do konca tohto kalendárneho roka dohodne na jej predĺžení.

Anglický reprezentant patrí k oporám v kádri trénera Mikela Artetu, v 14 súťažných dueloch v tejto sezóne strelil šesť gólov. Obe strany majú záujem o spečatenie dlhodobej spolupráce.

Saka si v Arsenale prešiel mládežníckymi kategóriami, súčasťou A-tímu je od roku 2019.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Bukayo Saka
    Bukayo Saka
    Z odchovanca sa stala hviezda. Saka je blízko k predĺženiu kontraktu s Arsenalom
    dnes 12:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Z odchovanca sa stala hviezda. Saka je blízko k predĺženiu kontraktu s Arsenalom