Z odchovanca sa stala hviezda. Saka je blízko k predĺženiu kontraktu s Arsenalom

LONDÝN. Anglický futbalista Bukayo Saka zostane podľa všetkého aj naďalej hráčom londýnskeho Arsenalu. S lídrom anglickej Premier League je blízko k predĺženiu kontraktu do roku 2030.
Dvadsaťštyriročný krídelník má s Arsenalom platnú zmluvu do roku 2027, ale podľa RMC Sport sa ešte do konca tohto kalendárneho roka dohodne na jej predĺžení.
Anglický reprezentant patrí k oporám v kádri trénera Mikela Artetu, v 14 súťažných dueloch v tejto sezóne strelil šesť gólov. Obe strany majú záujem o spečatenie dlhodobej spolupráce.
Saka si v Arsenale prešiel mládežníckymi kategóriami, súčasťou A-tímu je od roku 2019.