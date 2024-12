Futbalista Bayernu utrpel štvrté zranenie za necelý rok, vyradí ho na dlhší čas

Pre pravého krajného beka je to už štvrté zranenie za necelých jedenásť mesiacov v Mníchove.

Boey prišiel do Bayernu v januári z Galatasarayu Istanbul za 30 miliónov eur. Doteraz však nastúpil za Bavorov len na desať stretnutí (iba 431 minút, z toho štyrikrát v základnej jedenástke).

Obrancovi v roku 2017 pre vážne zranenie nohy hrozilo ukončenie kariéry.

Francúz vo februári 2024 pre Telefoot uviedol: "Povedali mi, aby som prestal hrať futbal. Ale hoci mi to chirurg a fyzioterapeuti radili, neprichádzalo to pre mňa do úvahy.

Bolo to psychicky veľmi náročné. Podarilo sa mi však opäť postaviť na nohy a urobiť ďalší pokrok." Informoval o tom Bild.