Dortmund sa otriasol z prehry s Bayernom. Využil početnú prevahu a zdolal Kolín

Futbalisti Borussie Dortmund zvíťazili v zápase 25. kola nemeckej Bundesligy nad 1. FC Kolín 2:1. Dortmund si upevnil 6-bodový náskok na tretie miesto, ktoré aktuálne patrí Hoffenheimu.
Wolfsburg podľahol v domácom dueli Hamburgu 1:2. Predposledný tím tabuľky v zostave bez Denisa Vavra, ktorý sledoval celý duel z lavičky, tak opäť nezískal dôležité body smerom k záchrane v súťaži.
Na všetkom podstatnom z pohľadu Dortmundu mal zásluhu Maximilian Beier, keď sa najprv po jeho prihrávke presadil Serhou Guirassy. Pred prestávkou videl Jahmai Simpson-Pusey červenú kartu po faule na Beiera a 23-ročný Nemec potom v 60. minúte zvýšil na 2:0. Hostia už v závere len znížili.
Francúz Jean-Luc Dompe rozhodol z pokutového kopu o tom, že rozdiel medzi Wolfsburgom a nováčikom z Hamburgu je už deväťbodový. Wolfsburg stráca pred nedeľnými zápasmi tri body na 15. miesto zaručujúce zotrvanie v súťaži.
V sobotu boli na programe aj duely mužstiev súperiacich o miestenku v budúcoročnej edícii Ligy majstrov. Remízu Stuttgartu 2:2 na pôde Mainzu využil Hoffenheim a po výhre 4:2 nad posledným Heidenheimom sa posunul na tretie miesto.
Aktuálne štvrtý Stuttgart pritom siahal na tri body napriek tomu, že ešte pred poslednou štvrťhodinou prehrával 0:1. V priebehu jednej minúty sa presadili Ermedin Demirovič a aj Denis Undav, no hostia ešte inkasovali z kopačky Dannyho da Costu v závere zápasu.
Lipsko na tom bolo podobne, avšak vedenia 2:1 sa nad Augsburgom ujalo až v závere a dokázalo si ho udržať. Smoliarom duelu sa stal Keven Schlotterbeck, v prvom polčase nepremenil penaltu.
Jeho tím je deviaty, hráči piateho Lipska sa bodovo dotiahli na Stuttgart. Medzi najlepšiu štvorku sa nateraz nedostal Bayer Leverkusen, ktorý remizoval vo Freiburgu 3:3. V zápase dvakrát prehrával a dokázal otočiť skóre, v 86. minúte však ešte inkasoval po góle Matthiasa Gintera.
Bundesliga - 25. kolo:
1. FC Kolín - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)
Góly: 88. Kaminski - 16. Guirassy, 60. Beier, ČK: 45+2. Simpson-Pusey
SC Freiburg - Bayer Leverkusen 3:3 (2:2)
Góly: 34. Grifo, 43. Suzuki, 86. Ginter - 37. Kofane, 45+3. Grimaldo, 52. Terrier
1. FC Heidenheim - TSG Hoffenheim 2:4 (0:2)
Góly: 63. a 84. Kerber - 26. a 45+1. Prass, 49. Asllani, 78. Lemperle
FSV Mainz - VfB Stuttgart 2:2 (1:0)
Góly: 39. Lee Jae-Sung, 90+1. da Costa - 76. Demirovič, 77. Undav
RB Lipsko - FC Augsburg 2:1 (0:1)
Góly: 76. Diomande, 90+2. Chaves (vlastný) - 39. Fellhauer
VfL Wolfsburg - Hamburg SV 1:2 (1:1)
Góly: 22. Eriksen (z 11 m) - 33. Vuškovič (z 11 m), 58. Dompe (z 11 m)
/D. Vavro (Wolfsburg) bol na lavičke náhradníkov/