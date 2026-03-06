Bayern deklasoval Mönchengladbach aj bez Kanea. Ligue vedie s veľkým náskokom

Bundesliga - 25. kolo
Bayern Mníchov - Borussia Mönchengladbach 4:1 (2:0)
Góly: 33. Díaz, A5+1. Laimer, 57. Musiala (z 11 m), 79. Jackson - 89. Mohya, ČK: 55. Reitz (Mönchengladbach)
Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v 25. kole nemeckej Bundesligy nad Borussiou Mönchengladbach 4:1.
Na čele neúplnej tabuľky majú 14-bodový náskok pred Borussiou Dortmund, ktorá odohrala o zápas menej.
Kapitán anglickej reprezentácie Kane Bayernu chýbal prvýkrát v sezóne kvôli drobnému zraneniu lýtka.
Strelecky najlepšieho ligového kanoniera nahradili v prvom polčase Luis Díaz a Konrad Laimer a v druhej polovici z penalty Jamal Musila a Nicolas Jackson.
Jediný gól Borussie, ktorá hrala od 55. minúty bez vylúčeného Rocca Reitza, strelil minútu pred koncom 17-ročný Wael Mohya.