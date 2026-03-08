Vavro má vo Wolfsburgu nového trénera. Skúsený Nemec sa pokúsi udržať tím medzi elitou

Vo funkcii nahradil Daniela Bauera.

Dieter Hecking sa stal novým trénerom nemeckého futbalového klubu VfL Wolfsburg, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Denis Vavro.

Vo funkcii nahradil Daniela Bauera, ten skončil po sobotnej domácej prehre v Bundeslige s Hamburgom 1:2.

V 15 zápasoch pod vedením Bauera získal tím iba 12 bodov a v tabuľke sa nachádza na predposlednom 17. mieste.

„Verili sme, že to spolu zvrátime. Po analýze celkovej situácie sme však dospeli k záveru, že musíme dať mužstvu nový impulz, aby sa vyhol zostupu,“ citovala vyjadrenie športového riaditeľa Pirmina Schweglera agentúra DPA.

„Dieter Hecking prináša presne tie skúsenosti, ktoré v súčasnej situácii potrebujeme. Sme presvedčení, že svojím pokojom, odbornosťou a jasným prístupom dodá tímu stabilitu, ktorú potrebuje na dosiahnutie nášho spoločného cieľa zotrvať v lige,“ dodal Schwegler.

Šesťdesiatjedenročný Hecking už „vlkov“ viedol v rokoch 2013 až 2016. V sezóne 2014/2015 s nimi vyhral Nemecký pohár.

„Návrat do Wolfsburgu pre mňa veľa znamená. Mal som tu intenzívne a úspešné obdobie a poznám kvalitu a energiu, ktorú tento klub má,“ zdôraznil nový kouč Wolfsburgu.

