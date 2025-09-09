Prestupové fiasko. Gruzínec mal zamieriť do La Ligy, ale klub poslal zlý email

BRATISLAVA. Prestup gruzínskeho futbalového obrancu Sabu Sazonova z FC Turín do španielskeho Getafe sa neuskutočnil pre administratívnu chybu predstaviteľov talianskeho klubu.
Otec hráča Andrej Sazonov v rozhovore pre talianske médiá uviedol, že Turínčania poslali dokumenty na nesprávnu emailovú adresu, čo spôsobilo, že Getafe nemalo dostatok času na dokončenie prestupu pred uzávierkou letného prestupového obdobia.
„Jediným dôvodom, prečo prestup do Getafe nevyšiel, bolo to, že Turín zadalo nesprávnu emailovú adresu. Bola to ich chyba. Ja som priniesol ponuku od Španielov a všetko bolo dohodnuté,“ povedal Andrea Sazonov podľa webu denníka Marca.
Getafe sa snažilo v posledný deň prestupového obdobia zaregistrovať siedmich hráčov a plánovalo ešte jednu posilu - spomenutého Sazonova.
Keď na chybu v zadanej e-mailovej adrese prišli a Turín poslal dokumentáciu ešte raz na správnu adresu, bolo už príliš neskoro na dokončenie prestupu, keďže bolo niekoľko minút po uzávierke transferového obdobia.