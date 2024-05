Útočník Slovana sa vracia, Poliaci nevyužili opciu. Trápia ho zdravotné problémy

Súčasťou dohody medzi klubmi bola aj opcia na trvalý prestup hráča. Ako dnes Poliaci uviedli, neuplatnia ju. Znamená to, že sa 25-ročný útočník vráti do Slovana.

BRATISLAVA. Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava poslal v úvode sezóny 2023/24 švajčiarskeho futbalistu Adlera da Silvu na hosťovanie do druholigového poľského celku Stal Rzészow.

Bol jedným z najlepších v lige

„Chceli by sme poďakovať Adlerovi za jeho veľký prínos k výsledkom v tejto sezóne. Nakoniec sme sa rozhodli nevyužiť opciu na prestup,” povedal v stanovisku Jaroslaw Fojut, športový riaditeľ poľského klubu Stal Rzeszów.

Adler odohral v poľskej druhej najvyššej súťaži šestnásť zápasov, v ktorých osemkrát skóroval. V drese Rzeszówa sa už ale nepredstaví, aj keď do konca ročníka zostávajú dve kolá.

Ak áno, pravdepodobne len preto, aby na ňom okamžite zarobili predajom do lepšieho klubu,” informoval pred časom poľský novinár Szymon Janczyk.

Ak by si ho Rzeszów ponechal, išlo by o jeden z najdrahších prestupov v histórii poľského klubu. Podľa špecializovaného portálu Transfermarkt je súčasná trhová hodnota Švajčiara necelých 200-tisíc eur.

Nakoniec sa ale vráti na Slovensko. Nie je isté, či sa nachádza v plánoch trénera Vladimíra Weissa staršieho.

„Budúcu sezónu musia prísť zmeny,” vyhlásil kouč po nedávnej ligovej prehre s Podbrezovou.

„Rozprával som sa s majiteľom klubu, že by ho to draho stálo v tom zmysle, že musia nakúpiť hráčov. Či tu zostanem, alebo odídem, to mužstvo potrebuje zmeny, potrebuje oživiť, potrebuje mladšiu krv,” priznal na pozápasovej tlačovej konferencii.