Liverpool mu dal druhú šancu. Holanďan priznal, že v Bayerne mal psychické problémy

Ryan Gravenberch (v strede)
Ryan Gravenberch (v strede) (Autor: TASR/PA via AP)
SITA|2. sep 2025 o 18:09
V ťažkých chvíľach mu pomohli rodičia.

BRATISLAVA. Bývalý hráč Bayernu Mníchov a súčasný stredopoliar FC Liverpool otvorene prehovoril o psychicky náročnom období počas svojho pôsobenia v nemeckom veľkoklube.

Ryan Gravenberch prezradil, že pod vedením vtedajšieho trénera Juliana Nagelsmanna sa mu nedarilo presadiť sa a situácia mala vážny vplyv na jeho duševné zdravie. Informoval o tom nemecký magazín Bild.

"Pod Nagelsmannom som sledoval, ako môj tím hral 90 minút v troch po sebe idúcich zápasoch a ja som nebol toho súčasťou. Bol som úplne vydesený,“ uviedol Gravenberch v rozhovore pre Bild.

Dodal, že len vďaka rodičom, ktorí sa kvôli nemu presťahovali do Mníchova, dokázal túto fázu zvládnuť: „Neviem, čo by sa stalo, keby som bol úplne sám… Bolo to psychicky naozaj ťažké.“

O vážnosti situácie hovoril aj jeho otec Ryan Gravenberch starší pre holandský magazín Helden: „Myslím si, že keby sme pri ňom neboli, upadol by do depresie.“

Gravenberch tiež priznal, že aj keď s Bayernom získal v roku 2023 ligový titul, necítil sa byť jeho súčasťou: „Bol som šťastný, že sme sa stali majstrami, ale moja účasť na tom bola malá. Vôbec som sa necítil ako šampión.“

V septembri 2023 prestúpil do FC Liverpool za 40 miliónov eur, čím uzavrel svoju nevydarenú kapitolu v I. bundeslige. Postupne sa stal aj oporou holandskej reprezentácie, za ktorú doteraz odohral 20 stretnutí.

Premier League

