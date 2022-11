V Ružomberku došlo k ekologickej havárii, zápas museli zrušiť

Boli a sú tu stále na štadióne pracovníčky Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktoré uložili domácemu klubu, aby od zajtra začal robiť opatrenia na odstránenie tejto kontaminovanej zeminy.

Klub chcel vymeniť vrchnú vrstvu, no po nejakých desiatich, pätnástich minútach, napriek tomu, že vonku prší, by došlo k nasiaknutiu a pri hre by či už brankár alebo jednotliví hráči došli do kontaktu s touto kontaminovanou pôdou.

Hráč by sa okamžite musel vyzliecť, umyť a dezinfikovať vo vode a to by nebolo možné. Z tohto dôvodu sa dnes stretnutie neuskutoční," na facebooku Ružomberka zdôvodnil rozhodnutie delegát Miroslav Schneider.

Tabuľka Fortuna ligy