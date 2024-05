Prišla nová energia a vezieme sa s ňou, rozplýval sa strelec jediného finálového gólu

„Je to neopísateľné,“ rozplýval sa strelec. „Pre ofenzívneho hráča je skvelý pocit, keď sa rozhodne práve jeho gólom,“ doplnil Tučný.

Skóroval tesne pred koncom prvého polčasu, keď brankár Spartaka Dominik Takáč nezachytil malú domov Martina Šuleka a Tučný loptu poslal prakticky do prázdnej bránky.

Spartak nedokázal zdolať Ružomberok už v desiatom súťažnom zápase po sebe.

„Neviem, čím to je, ale som veľmi rád,“ poznamenal Tučný.

Liptákom sa pod vedením trénera Ondřeja Smetanu darí. „Odkedy došiel, výsledky sa zmenili, aj hra sa zmenila. Sme dobrí v defenzíve. Doniesol to, čo nám chýbalo. Prišla nová energia, my sme ju zachytili a vezieme sa s ňou,“ vravel autor jediného finálového gólu.

V tejto sezóne dal v pohári ešte jeden gól, v úvodnom kole proti ŠK Dynamo Diviaky, keď Ružomberok vyhral 4:0.

Na ceste k trofeji vyzdvihol vyradenie Dunajskej Stredy. „Je to veľmi silné mužstvo, no zvládli sme to. A teraz sme tu a vyhrali sme pohár,“ radoval sa Tučný.