Ružomberok zaskočil súpera. Nečakali sme, že bude mať až takú silu, tvrdí tréner Smetana

V úvodných minútach sa tímy vzájomne spoznávali, no hostia premenili už prvú šancu. Využili nedôraznú domácu obranu a Igor Ivanovič bez problémov zakončil po spätnej prihrávke Islama Česnokova.

Domáci preverili Stasa Pokativa viacerými strelami z diaľky a brankár mal problém udržať loptu pod kontrolou.

Päť minút pred prestávkou opäť centroval Hladík, tentokrát z hry - našiel Alexandra Seleckého, ktorý poslal "ružu" do vedenia hlavou.

Po vyrovnaní to vyzeralo na gól do šatne v podaní hostí, no v nadstavení skóroval po rohu Samuel Lavrinčík. Ten zahrával aj štvrtý úspešný rohový kop, po ktorom upravil na konečných 5:2 druhým gólom v zápase Gabriel.