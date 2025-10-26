Pocit výhry v lige nepozná už šesť týždňov. Kríza Trnavy sa prehĺbila aj v Ružomberku

Hráč Trnavy Philip Azango a hráč Ružomberka Alexander Mojžiš počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava.
Hráč Trnavy Philip Azango a hráč Ružomberka Alexander Mojžiš počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|26. okt 2025 o 17:23 (aktualizované 26. okt 2025 o 18:28)
V Ružomberku nestrelila ani gól, domáci si ho dali sami.

Niké liga - 12. kolo

MFK Ružomberok - Spartak Trnava 1:1 (1:1)

Góly: 17. Selecký - 24. Tapaj (vl.)

ŽK: Nwadike, Twardzik (obaja Spartak)

ČK: 61. Mojžiš (po 2. ŽK) - 59. Azango (po 2. ŽK)

Rozhodovali: Očenáš – Pozor, Juhos

Diváci: 1434

Ružomberok: Ťapaj – Šulek (55. Gomola), Král, Köstl, Mojžiš, Selecký – Grygar (81. Luterán), Múdry – Bačík (89. Chobot), Chrien (55. Šašinka), Tučný (81. Fila).

Trnava: Frelih – Sabo, Nwadike, Twardzik Twardzik (67. Khorkheli) – Holík, Procházka, Moiscrapišvili, Jureškin (81. Kudlička) – Azango, Taiwo (81. M. Ďuriš), Škrbo (67. Gong).

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

RUŽOMBEROK. Futbalisti Ružomberka remizovali v nedeľnom zápase 12. kola Niké ligy so Spartakom Trnava 1:1.

„Andelom“ tak patrí v neúplnej tabuľke piate miesto, Ružomberok poskočil na deviatu priečku.

V 16. minúte poslal Erik Sabo nepríjemnú „malú domov“, trnavský brankár Žiga Frelih rukami loptu vyrazil na roh a bol z toho nepriamy kop z deviatich metrov v prospech Liptákov.

Alexander Selecký po priťuknutí Martina Chriena prestrelil hradbu hráčov a poslal domácih do vedenia.

V 24. minúte po rohovom kope Romana Procházku si loptu rukou do vlastnej brány vrazil domáci brankár Doinik Ťapaj.

Na snímke sa tešia z gólu hráči Ružomberka počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava.
Hráč Trnavy Abdulrahman Taiwo a brankár Ružomberka Dominik Ťapaj počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava.
Kapitán Trnavy Roman Procházka a hráč Ružomberka Alexander Selecký počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava.
Gól Ružomberka na 1:0 počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava.
Tréner Ružomberka Ondřej Smetana a hráč Tomáš Král počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava.Hráč Trnavy Philip Azango a hráč Ružomberka Alexander Mojžiš počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava.

V 59. minúte trnavský Philip Azango Azango dostal druhú žltú kartu a tým aj červenú. Spartak tak dohrával v desiatich v treťom dueli za sebou.

O dve minúty neskôr rovnako pochodil domáci Alexander Mojžiš, a tak boli tímy početne vyrovnané. Na stave sa však už nič nezmenilo.

Hlasy po zápase

Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: „Mužstvo chcem pochváliť za nastavenie na zápas. S takýmto súperom bolo príkladné. Bolo emočné, plné energie. Vedeli sme, že, po dlhšej dobe, pred väčšou kulisou, nás bude čakať náročný duel. Boli sme však dobre pripravení. Vedelo sa, že Trnava sa bude snažiť hrať cez svoju ofenzívnu trojku. Darilo sa eliminovať hlavnú cestu súpera cez stred, zachytávať lopty a tiež si otvárať priestory. Aj v postupnom útoku bolo dosť situácií, keď sme dokázali súpera prečísliť, na krajoch, alebo vo finálnej tretine. Keby sme stretnutie hodnotili na šance, tak sa dalo vyhrať, ale musíme brať bod. Škoda pasáže po vylúčení trnavského hráča, keď sme nezachovali chladnú hlavu i trochu pokoja. Bolo zbytočné takto ísť do súboja, navyše nám bude chýbať ďalší hráč. Potom mala Trnava dobrý úsek, no v závere sme mohli rozhodnúť aj my.“

Michal Ščasný, tréner Trnavy: „Ospravedlňujem sa našim fanúšikom, ktorí prišli vo veľkom počte, za výkon mužstva. To, čo sme predvádzali v prvom polčase, bolo niečo strašné, emočne i súbojovo veľmi zlé. Kvalita hry bola veľmi nízka. Všade sme boli neskoro. Okrem toho, že si mužstvo vypracovalo nejakú šancu, nebolo tam žiadne pozitívum. Vo finále sme ešte mohli prehrať 1:2 a iba vďaka brankárovi Žigovi Frelihovi, ktorému treba poďakovať, máme bod, no nie sme s tým spokojní. My sme tento zápas potrebovali vyhrať hlavne bojovnosťou, ale tá v prvom polčase absolútne na ihrisku chýbala.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
7
4
1
29:17
25
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
6
4
2
23:11
22
V
P
R
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
6
3
0
21:12
21
V
V
V
R
V
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
10
5
2
3
16:10
17
R
P
R
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
3
4
18:20
15
V
R
P
V
P
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
4
2
5
12:17
14
V
V
R
R
P
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
12
2
5
5
12:18
11
P
R
R
P
V
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
3
2
6
13:18
11
R
P
V
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
1
6
4
13:17
9
R
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
11
2
1
8
16:26
7
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

