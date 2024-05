ONLINE: MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava dnes, finále (Slovnaft Cup, LIVE)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní finálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Ružomberkom a Trnavou, ktorý sa uskutoční na neutrálnej pôde v Košiciach.



MFK Ružomberok



Pohárové začiatky Ružomberčanov v tejto sezóne siahajú do augusta. V Diviakoch zvíťazili presvedčivo 4:0. Oveľa vyrovnanejšie a vážnejšie to vyzeralo v nasledujúcom kole s Liptovským Mikulášom. Tam museli rozhodovať až penalty. Proti Pohroniu išlo všetko, ako malo. Ruža uspela 2:0. Vo februári vyškrtli Liptáci aj Dunajskú Stredu. Po nej si zuby brúsili na prekvapenie futbalisti Lipian. Lenže hneď súboj na východe dopadol vynikajúco pre MFK. Keďže vyhral 5:0, do odvety mohol ísť uvoľnene, a takto to aj skončilo. Ružomberok padol pod Čebraťom 0:1. Tím trénera Smetanu túži po druhom zisku domácej trofeje.



FC Spartak Trnava



Trnavčania sa museli roztiahnuť až na tri strany. Liga, Európska konferenčná liga a slovenský pohár. Do neho vstúpil Spartak suverénne na pôde Šurian, ktoré rozstrieľal 8:0. Lehota pod Vtáčnikom bola väčšia prekážka, no podarilo sa ju zdolať. Považská Bystrica bola na tom rovnako. Trnava následne vyradila trojicu súťažných konkurentov – Košice, Michalovce a Podbrezovú. Čierno-červení by radi zavŕšili pohárový hetrik.