Ružomberok si poisitil brankársku nádej. S Ťapajom podpísal dlhoročnú zmluvu

V prebiehajúcom ročníku odchytal 11 zápasov.

RUŽOMBEROK. Účastník futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok si postili služby 21-ročného brankára Dominika Ťapaja do 31. mája 2028.

„Som vďačný klubu, že prišiel s takouto ponukou a následne došlo k vzájomnej dohode. Beriem to ako dôveru, za čo sa chcem odplatiť svojimi výkonmi.

Ružomberok mal vždy dobrých brankárov. Za môjho pôsobenia chytal výborne Ivan Krajčírik, s ním sme skončili druhí v lige. Potom bol prvým brankárom Tomáš Frühwald.

Vtedy sa zase získal Slovenský pohár. Až keď klub predal 'Frigiho', prišla moja šanca. Určite to nebolo ľahké, no zároveň obrovská výzva,“ povedal Ťapaj po podpise nového kontraktu.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
7
4
1
29:17
25
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
6
4
2
23:11
22
V
P
R
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
3
1
21:13
21
P
V
V
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
10
5
2
3
16:10
17
R
P
R
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
3
4
18:20
15
V
R
P
V
P
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
4
2
5
12:17
14
V
V
R
R
P
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
2
6
4
14:17
12
V
R
R
R
P
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
12
2
5
5
12:18
11
P
R
R
P
V
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
3
2
6
13:18
11
R
P
V
V
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
11
2
1
8
16:26
7
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

