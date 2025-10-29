Ružomberok si poisitil brankársku nádej. S Ťapajom podpísal dlhoročnú zmluvu

RUŽOMBEROK. Účastník futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok si postili služby 21-ročného brankára Dominika Ťapaja do 31. mája 2028.
V prebiehajúcom ročníku odchytal za „Ružu“ 11 súťažných duelov.
„Som vďačný klubu, že prišiel s takouto ponukou a následne došlo k vzájomnej dohode. Beriem to ako dôveru, za čo sa chcem odplatiť svojimi výkonmi.
Ružomberok mal vždy dobrých brankárov. Za môjho pôsobenia chytal výborne Ivan Krajčírik, s ním sme skončili druhí v lige. Potom bol prvým brankárom Tomáš Frühwald.
Vtedy sa zase získal Slovenský pohár. Až keď klub predal 'Frigiho', prišla moja šanca. Určite to nebolo ľahké, no zároveň obrovská výzva,“ povedal Ťapaj po podpise nového kontraktu.
Tabuľka Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
7
4
1
29:17
25
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
6
4
2
23:11
22
V
P
R
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
3
1
21:13
21
P
V
V
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
10
5
2
3
16:10
17
R
P
R
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
3
4
18:20
15
V
R
P
V
P
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
4
2
5
12:17
14
V
V
R
R
P
8
AS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
2
6
4
14:17
12
V
R
R
R
P
10
MFK SkalicaMFK Skalica
12
2
5
5
12:18
11
P
R
R
P
V
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
11
3
2
6
13:18
11
R
P
V
V
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
11
2
1
8
16:26
7
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body