Ružomberok dotiahol nové posily. Angažoval dvoch českých mladíkov

Lukáš Fila a Tomáš Král
Lukáš Fila a Tomáš Král (Autor: MFK Ružomberok)
8. sep 2025 o 15:06
Obaja prišli na hosťovanie.

RUŽOMBEROK. Účastník futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok angažoval v závere prestupového obdobia dvoch mladíkov z Čiech. Pod Čebrať prišli Lukáš Fila a Tomáš Král.

Dvadsaťjedenročný ofenzívny stredopoliar Fila doteraz hrával v FC Vysočina Jihlave a v Mladej Boleslavi, odkiaľ už bol na hosťovaní v Pardubiciach. Do Ružomberka zamieril na ročné hosťovanie s možnosťou opcie.

„Takáto ponuka tu bola už skôr, lenže som sa zranil a všetko sa natiahlo. Som rád, že teraz, posledný možný deň, sa to podarilo. Dúfam, že pomôžem tímu nejakými gólmi, asistenciami, či prihrávkami. Je to pre mňa nová výzva, veľmi sa teším.“ povedal pre TASR Fila.

Dvadsaťročný Král je český reprezentant, ktorý začínal s futbalom v SK Kosmonosy, odkiaľ sa ešte ako mládežník presunul do Mladej Boleslavi. V klube z Liptova bude hosťovať do konca sezóny.

„Rozhodne chcem mať dostatočné vyťaženie a verím, že nové prostredie mi k tomu pomôže. Všetko sa riešilo na poslednú chvíľu. V priebehu dvoch hodín padlo moje rozhodnutie a už včera som cestoval autom do Ružomberka,“ uviedol Král.

„Zatiaľ si najviac vážim štarty v najvyššej českej súťaži a postup s Mladou Boleslavou do skupinovej fázy Konferenčnej ligy,“ dodal.

    Lukáš Fila a Tomáš Král
    Lukáš Fila a Tomáš Král
    Ružomberok dotiahol nové posily. Angažoval dvoch českých mladíkov
    dnes 15:06
