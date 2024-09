ONLINE: MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (7. kolo)

Center Talakova odvracajú domáci, no hostia zostávajú pri lopte.

Talakov vystrelil spoza šestnástky, no lopta mu vôbec nesadla a tak nasleduje Ťapajov odkop.

Podbrezová sa nasaťahovala na útočnú polovicu, no na teraz neohrozuje bránu.

Hostia sa snažili na ľavom krídle vysunúť Hladíka, no k dlhej lopte mal bližšie Danko.

Liptáci teraz potiahli ďalšiu akciu, no finálnou prihrávkou nenašli nabiehajúceho Hladíka.

Sanusi sa dostával do šance, no domáca defenzíva mu napokon svojou dôslednosťou nedovolila zakončiť z uhla.

Hostia obliehajú útočnú polovicu, no teraz ich zakončenie nesmeruje medzi žrde.

Hostia vyslali nebezpečný center pred domácu bránu, no Talakov nabiehajúci do zaujímavej situácie míňa loptu.

Ruža získala rohový kop, po ktorom mali Liptáci šancu na zveľadenie svojho náskoku, no ich strelu vyráža Danko.

Liptáci vyslali dlhý nákop dopredu, ktorý prečítal Danko, keď vybehol zo šestnástky a odhlavičkoval loptu do bezpečia.

Po rohovom kope prudko vypálili Malý, no jeho strela triafa iba obrannú stenu v bielych dresoch.

Hladík sa snažil prihrať spoluhráčom pred odkrytú časť brány hostí, no tí blokujú jeho prihrávku na rohový kop.

45+1