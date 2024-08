V centre dolného Liptova budeme sledovať zápas piateho kola Niké ligy medzi Ružomberkom a Michalovcami.



Hostia z Michaloviec uplynulý víkend privítali na svojom štadióne Dunajskú Stredu, ktorú poslal v 32. minúte z pokutového kopu do vedenia Milan Dimun. Krátko po zmene strán sa presadil Matej Trusa, v závere skóroval Damir Redzic a Zemplínčania doma prehrali 0:3.



Po štyroch odohraných stretnutiach majú Michalovce na svojom konte dva body a v neúplnej tabuľke Niké ligy im patrí priebežná desiata pozícia.



Domáci Ružomberok sa mal počas víkendu predstaviť v Komárne, no kvôli povinnostiam v pohárovej Európe, keďže už v utorok hral na pôde arménskeho klubu FC Noah, bolo nutné pristúpiť k odloženiu tohto stretnutia. Nahustený program s dlhým cestovaním si v kombinácii so zdravotnými problémami viacerých hráčov v arménsku vyžiadal svoju daň a Ruža prehrala s FC Noah 0:3, čím si pred domácou odvetou výrazne znížila šance na postup do hlavnej fázy Konferenčnej ligy.



Liptáci zatiaľ odohrali v prebiehajúcom ročníku Niké ligy len dve stretnutia, v ktorých získali štyri body. V tabuľke sa tak momentálne nachádzajú na siedmej priečke, lenže, s výnimkou Komárna, majú oproti ostatným súperom k dobru jeden až dva zápasy.