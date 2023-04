Ružomberok zvládol derby, jasný triumf režírovali Boďa so Šefčíkom

Peter Struhár, tréner Ružomberka: "Náš zámer bol aktívne vstúpiť do zápasu a držať súpera vo vysokej intenzite, lebo sme vedeli, že Mikulášania majú nejaké resty, čo sa aj potvrdilo. Už v prvom polčase šancí bolo dosť, len sme nevedeli zakončiť a pretaviť do gólu.

Teší ma, že sa po zraneniach presadili Boďa, či Šefčík a mohli pridať aj viac gólov. V druhom polčase mal Mikuláš dobrú jednu desaťminútovku. Zareagoval, z troch obrancov prešli na dvoch stopérov a my sme sa vtedy trošku hľadali. Aj naši striedajúci chlapci hrali s veľkou eufóriou, šance pribúdali. Sme radi, že stretnutie sa skončilo takýmto výsledkom.“

Ondrej Desiatnik, tréner L. Mikuláša: "Prvý polčas sme mali jedno rozostavenie, v druhom sme vyskúšali iné. Trošku nám to pomohlo, no len na desať minút, no potom sme dostali dva góly. Ružomberok počas celého zápasu bol jasne lepší, fyzicky pohybovo i futbalovo. Bolo jedno, či domáci tréner vystriedal, alebo nevystriedal. Ich pohyb bol fantastický, tiež v súbojoch jeden na jedného dominovali.“