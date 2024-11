Bolo to neštandardné, ale hráči ukázali charakter, vravel po rozlúčke Smetana

„Mám pocit, že za ten rok sme zažili toľko emócií, toľko úspechov, čo možno niekedy nezažijete ani za päť rokov. To si veľmi vážim. Najviac by som však chcel vyzdvihnúť vývoj a cestu tímu. Zlepšilo sa celé mužstvo,“ podčiarkol Smetana.

Mužstvo pod Čebraťom prevzal vlani 24. októbra, prebojoval sa s ním do skupiny o titul v najvyššej súťaži, vyhral domáci pohár a na európskej pôde bol krôčik od postupu do hlavnej fázy Konferenčnej ligy.

„Od prvého dňa mi však chceli pomôcť a chceli spolupracovať. Najväčšia vďaka určite patrí hráčom. Bez nich by sme nevyhrali nič a oni boli tí, čo prenášali naše myšlienky a filozofiu na ihrisko,“ zdôraznil 42-ročný český kouč.

Priznal, že na začiatku nebolo jednoduché, že prišiel do už existujúceho realizačného tímu.

Priemer 1,62 bodu na zápas

Správy o jeho možnom odchode sa objavili už minulý týždeň a tak príprava na pohárový zápas s Komárnom nebola jednoduchá.

Situáciu vnímali aj hráči. „Bolo to neštandardné, ale som rád, že chlapci ukázali charakter a že ten tím je zdravý. Veľmi si cením, ako k tomu pristúpili,“ uviedol odchádzajúci kouč.

Smetana bude pokračovať v Slovácku. „Je to náročné, lebo väčšinou od tímu odchádzate, keď sa nedarí, alebo idete do nového klubu, keď ste bez angažmánu. Za ten rok sme urobili kus práce a ťažko sa to opúšťa,“ poznamenal.