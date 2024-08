V centre dolného Liptova budeme sledovať úvodný duel tretieho predkola Konferenčnej ligy medzi Ružomberkom a Hajdukom Split.



Hostia zo Splitu vstúpili do Konferenčnej ligy v minulom predkole, kedy bol ich súperom HB Torshavn z Faerských ostrovov, nad ktorým vyhrali na svojom štadióne 2:0 a v odvete remizovali 0:0. Cez víkend Hajduk odohral prvé kolo najvyššej chorvátskej súťaže, keď zdolal Slaven Belupo 2:1. Dres tímu z pobrežia Jadranského mora obliekajú viaceré zaujímavé mená. Spomenúť môžeme napríklad Ivana Raktića alebo Ivana Periśića. Hlavným trénerom je bývalý úspešný futbalista Gennaro Gattuso.



Domáci Ružomberok vstupoval do pohárovej Európy v Európskej lige, kde v prvom predkole po domácej výhre 5:2 a vonkajšej prehre 0:1 postúpil cez kazašský Tobol Kostanaj. Následne v druhom predkole síce podal sympatický výkon s tureckým Trabzonsporom, lenže nevyužil viaceré veľké šance. Doma podľahol súperovi 0:2 a na štadióne Trabzonsporu prehral 0:1. Z tohto dôvodu išli Liptáci o súťaž nižšie do Konferenčnej ligy.