Ružomberok spasil z penalty Lavrinčík. DAC obral o dôležité body

Peter Tomko, asistent trénera Ružomberka: "V prvom polčase bol možno mierne aktívnejší súper, ale bez nejakej výraznejšej šance. Skôr hrozil zo štandardiek. Druhá polovica bola vyrovnaná, viac–menej sa odvíjala medzi šestnástkami. Takže asi spravodlivá remíza. Proti nám stál dobre takticky pripravený tím. Pre mužstvo je to aj povzbudenie do ďalšej práce a do ďalších zápasov."

Xisco Muňoz, tréner Dunajskej Stredy: "Bol to náročný zápas, ktorý by som rozdelil na dva odlišné polčasy z pohľadu vývoja. V prvom sme mali kontrolu nad stretnutím, hráči si vytvorili aj šance. Hlavne po centroch sme sa dostávali pred domácu bránku. Druhá polovica už bola vyrovnanejšie, no aj v nej sme mali dobré strelecké príležitosti. Napokon si odvážame bod z ihriska kvalitného súpera. Z Ružomberka sa ťažko odvážajú body."