Derby nenadchlo, to podstatné sa udialo v priebehu troch minút

Peter Struhár, tréner Ružomberka: „V prvom polčase sme chceli v útočnej zóne na súpera vytvárať tlak. Boli situácie, keď sme vedeli získať loptu, trochu nám ale chýbala kvalita v ofenzíve. Keď sme sa aj dopredu dostali, prišla zlá prihrávka. Chýbalo mi tiež väčšie tlačenie sa do pokutového územia súpera, kde sme nebývali ani v dostatočnom počte. Na môj vkus tam bolo tiež málo centrov. V druhej polovici bol zámer tlak stupňovať. Myslím si, že v tejto sme boli lepším mužstvom. Dali sme gól, no nemalo by sa stať, aby sme hneď aj inkasovali.“

Michal Ščasný, tréner Banskej Bystrice: „Na ťažkom teréne sme videli zaujímavý zápas. Jedno i druhé mužstvo malo šance. Prvých pätnásť-dvadsať minút sme celkom dobre kombinovali. Mali sme aj jednu pološancu. Potom prišli naše ľahké straty a Ružomberok bol lepším tímom. V druhom polčase sa hra prelievala z jednej strany na druhú. Bol to otvorený zápas. Získali sme veľmi cenný bod, na pôde silného súpera, pričom remíza stretnutiu aj sedela.“