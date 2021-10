Smolný moment Škriniara. Rusov poslal do vedenia vlastným gólom

KAZAŇ. Slovenskí futbalisti hrajú vyrovnanú partiu. V Kazani nepustili domácich v prvom polčase do väčšej šance a loptu mali dlhšie na svojich kopačkách.

Napriek tomu od 24. minúty prehrávajú 0:1, keď si strelil vlastný gól Milan Škriniar. Rusi sa dostali pred bránu Mareka Rodáka a Arsen Zacharjan poslal pred neho z ľavej strany strieľanú prihrávku.

V nebezpečnom priestore bol jediný ruský hráč. Bol ním útočník Fedor Smolov, no aj on bol ďaleko od lopty. A Škriniar si to včas neuvedomil.