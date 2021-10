Rusko - Slovensko: ONLINE z kvalifikácie MS vo futbale 2022

Rusko – Slovensko



Vitajte pri sledovaní kvalifikácie na Majstrovstvá sveta 2022. Naša futbalová reprezentácia cestuje do Ruska, ktoré sme už v tejto kvalifikácií porazili a jednoznačne by to naši futbalisti potrebovali dokázať aj tentokrát. V skupine totiž strácame štyri body práve na nášho súpera, ktoré však bude v tomto meraní síl favoritom.



Ruská reprezentácia je zatiaľ v skupine H v dobrej pozícií na postup. Šesť zápasov, štyri víťazstvá, jedna remíza a len jedna porážka s celkovým skóre 10:4. Slováci sú natom o niečo horšie a to hlavne kvôli zbytočným stratám v zápasoch, ktoré sme mali jednoznačne výhravať. Straty bodov s Cyprusom, Maltou a Slovinskom sú presne tie, ktoré môžu trénera Štefana Tarkoviča mrzieť v konečnom dôsledku najviac.



Náš posledný vzájomný zápas s Ruskom sme odohrali na domácom stánku Antona Malatinského v Trnave, kde sme vyhrali v pomere 2:1. Skóre otvoril v 38. minúte Milan Škriniar hlavičkou po rohovom kope. Súper dokázal odpovedať dvadsať minút pred koncom zásluhou Maria Fernandesa, lenže o našej dôležitej výhre rozhodol o tri minúty neskôr Róbert Mak.



Tréner Štefan Tarkovič sa k nadchádzajúcim reprezentačným zápasom vyjadril jasne. "Rusi zvládli septembrové zápasy, tak ako si predstavovali. My však máme hráčov, ktorí za Slovensko nastúpia motivovaní. Verím, že zvládneme nielen zápas v Rusku, ale aj ďalší v Chorvátsku. Nebudem hovoriť o nejakom bodovom cieli, či budú dobré štyri body, alebo niečo iné. Ideme od zápasu k zápasu. Treba si uvedomiť, že hráme proti dvom momentálne najlepším tímom v skupine, majú pred nami štyri body náskok. My chceme byť v hre o postup aj po októbri. Som presvedčený, že máme kvalitu na to, aby sa to podarilo."



Nominácia Slovenskej reprezentácie na zápasy proti Rusku a Chorvátsku:



brankári: Marek Rodák (FC Fulham), Dušan Kuciak (Lechia Gdansk), Dominik Greif (RCD Mallorca), František Plach (Piast Gliwice)



obrancovia: Peter Pekarík, Martin Koscelník, Lukáš Pauschek, Vernon de Marco, Ľubomír Šatka, Milan Škriniar, Tomáš Hubočan, Dávid Hancko.



stredopoliari: Patrik Hrošovský, Juraj Kucka, Marek Hamšík, Matúš Ber), Ondrej Duda, Stanislav Lobotka, Albert Rusnák, Erik Jirka, Lukáš Haraslín, Tomáš Suslov, Ivan Schranz.



útočníci: Róbert Boženík, David Strelec, Ladislav Almási.