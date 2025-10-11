Ruská reprezentácia po zápase nemohla odletieť. Údajne hrozil dronový útok

BRATISLAVA. Ruská futbalová reprezentácia nemohla po piatkovom medzištátnom prípravnom stretnutí proti Iránu odletieť z Volgogradu pre obmedzenia letov na miestnom letisku.
Ako referuje ukrajinský web glavcom.ua, dôvodom bola hrozba útoku ukrajinských bezpilotných lietadiel.
V noci na sobotu 11. októbra bolo z bezpečnostných dôvodov uzavretých šesť ruských letísk vrátane Volgogradu, Saratova, Samary či Kazane. Počas týchto opatrení letiská neodbavovali žiadne prílety ani odlety.
Tréner ruského tímu Valerij Karpin na tlačovej konferencii po zápase s Iránom uviedol, že hráči museli zostať prespať vo Volgograde, pretože nemali inú možnosť.
Od februára 2022, keď Rusko spustilo plnohodnotnú inváziu na Ukrajinu, sú ruské národné tímy a kluby suspendované zo súťaží Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a Európskej futbalovej únie (UEFA).
Rusko tak nemôže participovať na majstrovstvách sveta, Európy či iných oficiálnych turnajoch, čo viedlo k strate súťažného rytmu a ťažkostiam s hľadaním súperov.
Ruská reprezentácia hráva výlučne prípravné zápasy, zväčša s krajinami, ktoré sú politicky spriatelené alebo neutrálne voči Rusku, ako Irán, Srbsko, Bielorusko, Kuba či Vietnam.
Tieto stretnutia slúžia na udržanie formy hráčov, no často sa konajú bez väčšieho medzinárodného záujmu.