VIDEO: Škandál na zápase Ligy národov. Hráči Kosova opustili ihrisko a objednali si pizzu

Tréner Rumunov Mircea Lucescu uviedol, že kosovskí futbalisti nedohrali duel zámerne.

"Je mi to ľúto a nechápem, že sa to stalo. Nečakal by som, že takýto zápas na tejto úrovni skončí takto. Z môjho pohľadu je to neprijateľné.

O Kosove sa celý zápas nič nehovorilo, neboli tam žiadne transparenty, nebolo tam absolútne nič. Z ich správania je vidieť, že na takúto situáciu boli pripravení. To, čo urobili, je škvrna na ich profesionalite," citoval ho web cotidianul.ro.