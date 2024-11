Kontroverzný zápas Ligy národov sa skončil kontumáciou, Rumunsko oslavuje postup

NYON. Rumunskí futbalisti zvíťazili v stretnutí 2. skupiny C-divízie Ligy národov nad Kosovom kontumačne 3:0.

V stredu o tom informovala Európska futbalová únia (UEFA). Rumuni sa tak so stopercentnou bilanciou stali víťazmi skupiny a postúpili do B-divízie. Kosovo bude rovnako ako Slovensko hrať baráž o postup do "béčka."