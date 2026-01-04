Po ďalšej remíze stratil nervy. Tréner United naznačil dátum svojho odchodu, brzdí ho klub

Ruben Amorim sa po zápase s Leedsom United ohradil voči otázkam o stabilite svojej pozície a vyslal vzdorovitý odkaz, že do Manchestru United prišiel ako manažér s plnými právomocami, nie len ako tréner, ktorý plní príkazy.
Amorim pôsobil v piatok skľúčene pri otázkach o možných prestupoch. Portugalský kouč bol viditeľne podráždený, keď bol dotlačený k otázke, či má stále dôveru vedenia klubu.
Štyridsaťročný tréner prerušil novinárov ostrou výčitkou o „selektívnych informáciách“ a následne sa pustil do dôraznej obhajoby svojej pozície.
Manažér, nie len tréner
„Prišiel som sem ako manažér Manchestru United, nie len ako tréner Manchestru United, a to je jasné,“ povedal viditeľne frustrovaný Amorim po remíze 1:1 na ihrisku Leedsu United.
„Viem, že sa nevolám (Thomas) Tuchel, nie som (Antonio) Conte ani (José) Mourinho, ale som manažér Manchestru United. Takto to bude 18 mesiacov alebo dovtedy, kým sa vedenie nerozhodne niečo zmeniť.“
Amorim jasne povedal, že nemá v úmysle odísť z Old Traffordu skôr, pričom opakovane zdôrazňoval svoje manažérske právomoci, nielen trénerské povinnosti.
„To bola moja myšlienka. Tým by som to chcel uzavrieť. Neodídem,“ dodal. „Budem robiť svoju prácu, kým sem nepríde niekto iný, kto ma nahradí.“
Keď bol ďalej tlačený otázkami o zárukách týkajúcich sa jeho kompetencií riadiť tím, Amorim svoj postoj ešte viac zdôraznil.
Zostane do konca
„Chcem len povedať, že budem manažérom tohto tímu, nie iba trénerom. A povedal som to úplne jasne,“ uviedol.
„A skončí sa to o 18 mesiacov a potom sa všetci posunieme ďalej. Taká bola dohoda. Mojou prácou nie je byť len trénerom.“
Amorim si následne zobral na mušku vonkajšiu kritiku a naznačil, že klub sa musí zmeniť, ak nezvláda komentáre televíznych expertov, akým je bývalý hráč United Gary Neville.
„Ak ľudia nezvládajú Garyho Nevilla a kritiku úplne všetkého, musíme zmeniť klub,“ povedal, než zopakoval svoje hlavné posolstvo.
„Chcem len povedať, že som sem prišiel ako manažér Manchestru United, nie len ako tréner. A každé oddelenie – skauting, športový riaditeľ – musí robiť svoju prácu.
„Ja budem robiť tú svoju 18 mesiacov a potom sa posunieme ďalej.“