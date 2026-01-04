VIDEO: Manchester United opäť stratil body. Na ihrisku nováčika zachraňoval remízu

Futbalisti Manchestru United remizovali v stretnutí 20. kola anglickej Premier League na pôde Leedsu United 1:1.
„Červení diabli“ sú po tretej remíze z uplynulých piatich duelov na priebežnom 5. mieste dva body za Liverpoolom. Ten mal však k dobru nedeľný zápas s Fulhamom.
Hráči Leedsu pokračujú v zlepšených výkonoch. Zverenci Daniela Farkeho sú po siedmich zápasoch bez prehry (2 výhry a 5 remíz) na 16. mieste.
VIDEO: Gól Aaronsona
V súboji dvoch rivalov šli domáci do vedenia v 62. minúte po góle Brendena Aaronsona, ktorý využil ľahkovážnosť obrancu Aydena Heavena. Za hostí odpovedal už o necelé tri minúty Brazílčan Matheus Cunha.
VIDEO: Gól Cunhu
Premier League - 20. kolo:
Leeds United - Manchester United 1:1 (0:0)
Góly: 62. Aaronson - 65. Cunha