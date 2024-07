Robil kuriéra, futbal ho nebavil. Zo štvrtej ligy prestúpil medzi českú elitu

Dvakrát hral druhú ligu, no prestup do najvyššej súťaže mu nevyšiel. Vraj ho oklamal agent.

Vo februári ma zavolali na trojdňovú skúšku. Do Gabčíkova poslali list, že by ma chceli vidieť a bližšie spoznať.

Nie je veľa hráčov, ktorí zo štvrtej ligy prestúpili do najvyššej súťaže. Ako sa rodilo vaše angažmán v FK Teplice?

Prišiel som a potom prišla ponuka na letnú prípravu. S tým, že v jarnej časi ma budú sledovať a na vybraný zápas príde niekto z trénerského štábu.

K tímu som sa pripojil 16. júna s tým, že po dvoch týždňoch sa rozhodne, či zostávam.

Presvedčili ste.

Tréneri chceli vidieť, ako budem kooperovať s rýchlosťou a tempom. Spokojní boli s fyzickou i hernou činnosťou, takže sme začali riešiť zmluvu.

Tretí týždeň sme doriešili detaily ohľadom transferu. Napokon sa ma Teplice rozhodli odkúpiť na prestup.

Uvedomovali ste si, že zo štvrtej ligy idete do najvyššej českej súťaže?

Ak mám byť úprimný, nepripúšťal som si to. Aby mi to nestúplo do hlavy a nerobil som na seba zbytočný tlak.

Vnímal som to ako obrovskú šancu a príležitosť. Tak som sa k tomu staval, aby som nebol vystresovaný, že to nemusí vyjsť. Zostal som nohami na zemi.