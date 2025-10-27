Škandál v tureckom futbale. Stovky rozhodcov mali stávkové účty, mnohí aj tipovali

ANKARA. Turecká futbalová federácia (TFF) začne disciplinárne konanie proti rozhodcom, u ktorých sa zistí, že stávkovali na futbalové zápasy, po tom, čo zistila, že stovky z nich mali stávkové účty, uviedol v pondelok jej prezident.
Prezident TFF Ibrahim Haciosmanoglu povedal, že vyšetrovanie federácie – založené na údajoch zo štátnych inštitúcií – odhalilo, že 371 z 571 aktívnych rozhodcov v tureckých profesionálnych ligách malo stávkové účty a 152 z nich aktívne tipovalo.
„Ako federácia sme začali tým, že sme si upratali vo vlastnom dvore,“ povedal Haciosmanoglu na tlačovej konferencii v Istanbule.
„Medzi tými, ktorí mali stávkové účty, bolo sedem rozhodcov najvyššej úrovne, pätnásť asistentov najvyššej úrovne, tridsaťšesť klasifikovaných rozhodcov a deväťdesiatštyri klasifikovaných asistentov.“
Uviedol, že niektorí rozhodcovia podali neuveriteľný počet stávok – jeden z nich až 18 227, pričom 42 rozhodcov stavilo na viac ako 1 000 futbalových zápasov. Iní boli prichytení len pri jednej stávke.
Haciosmanoglu dodal, že disciplinárna komisia federácie začne okamžite konať.
„Budú postavení pred disciplinárnu komisiu a budú čeliť príslušným sankciám v súlade s našimi predpismi,“ povedal s tým, že zistenia sa týkajú obdobia posledných piatich rokov podľa tureckého športového zákona.
Podľa článku 57 disciplinárneho kódexu TFF hrozí tým, ktorí sú uznaní vinnými z tipovania na futbalové zápasy, zákaz činnosti v rozsahu od troch mesiacov do jedného roka pri rozhodovaní alebo iných futbalových aktivitách.