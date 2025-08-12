Kontroverzný rozhodca spoznal trest. FA mu udelila dlhý dišťanc

LONDÝN. Bývalý rozhodca Premier League David Coote dostal od Anglickej futbalovej federácie (FA) osemtýždňový dištanc.
Rozhodnutie prišlo po júnovom obvinení v reakcii na video, na ktorom hanlivo uráža niekdajšieho trénera Liverpoolu Jürgena Kloppa. Okrem trestu musí povinne navštíviť aj edukačný program.
Angličana prepustilo vedenie najvyššej súťaže už v decembri 2024. Dodatočný trest dostal podľa pravidiel FA za narážky na národnosť nemeckého trénera.
Video údajne pochádza z júla 2020, do mediálneho priestoru sa dostalo v novembri minulého roka. Podľa stanoviska FA sa Coote k činu priznal.
Po zverejnení urážok na Kloppa sa objavili aj ďalšie zábery. Na jednom z nich bol Coote zachytený s bielym práškom, ktorý mal byť kokaín.
Nasledovalo jeho prepustenie z Riadiaceho orgánu anglických rozhodcov (PGMOL) a dištanc minimálne do júna 2026 od Európskej futbalovej únie. Informovala agentúra DPA.