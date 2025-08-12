Kontroverzný rozhodca spoznal trest. FA mu udelila dlhý dišťanc

Anglický rozhodca David Coote.
Okrem trestu musí povinne navštíviť aj edukačný program.

LONDÝN. Bývalý rozhodca Premier League David Coote dostal od Anglickej futbalovej federácie (FA) osemtýždňový dištanc.

Rozhodnutie prišlo po júnovom obvinení v reakcii na video, na ktorom hanlivo uráža niekdajšieho trénera Liverpoolu Jürgena Kloppa. Okrem trestu musí povinne navštíviť aj edukačný program.

Angličana prepustilo vedenie najvyššej súťaže už v decembri 2024. Dodatočný trest dostal podľa pravidiel FA za narážky na národnosť nemeckého trénera.

Video údajne pochádza z júla 2020, do mediálneho priestoru sa dostalo v novembri minulého roka. Podľa stanoviska FA sa Coote k činu priznal.

Po zverejnení urážok na Kloppa sa objavili aj ďalšie zábery. Na jednom z nich bol Coote zachytený s bielym práškom, ktorý mal byť kokaín.

Nasledovalo jeho prepustenie z Riadiaceho orgánu anglických rozhodcov (PGMOL) a dištanc minimálne do júna 2026 od Európskej futbalovej únie. Informovala agentúra DPA.

