Rozhodcom pomôže umelá inteligencia, FIFA ju otestuje na Arabskom pohári

BRATISLAVA. Moderné technológie čoraz viac prenikajú do často konzervatívneho futbalu.

Zrejme už v Katare

Očakáva sa, že v marci budúceho roka ju Medzinárodná rada pre futbalové pravidlá (IFAB) schváli aj do programu majstrovstiev sveta v Katare.



"Hráči budú približne päťdesiatkrát za jednu sekundu monitorovaní prostredníctvom 29 bodov. Poslúži na to desať až dvanásť kamier, ktoré budú umiestnené pod strechou štadióna.

Nazbierané dáta potom vyhodnotí umelá inteligencia a upozorní videorozhodcu, či sa hráč nachádza v postavení mimo hry alebo nie," vysvetlil šéf rozvoja nových technológií FIFA Johannes Holzmüller.



FIFA prostredníctvom tejto novinky apeluje najmä na zrýchlenie rozhodovania v sporných situáciách.

70 sekúnd na situáciu

Aktuálne sa niektoré tesné ofsajdové momenty vyhodnocujú na videu aj niekoľko minút.

Priemerná dĺžka skúmania jednej situácie systémom VAR sa odhaduje na 70 sekúnd a to je príliš veľa. Ak sa ich nakopí počas jedného zápasu päť či šesť, výrazne to zasiahne do plynulosti deja na trávniku.