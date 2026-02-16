VIDEO: Rozhodca urobil veľkú chybu v šlágri. Vyhrážali sa jemu i hráčovi Intera Miláno

Taliansky futbalový rozhodca Federico La Penna podal trestné oznámenie pre vyhrážky smrťou, ktoré dostal po svojej chybe v sobotňajšom šlágri Serie A, v ktorom Inter Miláno porazil 3:2 Juventus.
V závere prvého polčasu rozhodca nesprávne vylúčil hráča turínskeho tímu Pierrea Kalulua.
La Penna ukázal Kaluluovi v 42. minúte druhú žltú kartu v zápase za údajný faul. Detailné televízne zábery ale ukázali, že sa Kalulu hráča Interu Alessandra Bastoniho vôbec nedotkol.
VIDEO: Údajný faul Kalulu na Bastoniho
Rozhodcu nemohol na jeho omyl upozorniť asistent pri videu, keďže ten môže podľa pravidiel zasiahnuť len v prípade priamej červenej karty.
Chyba v tradične ostro sledovanom zápase, nazývanom "Derby d'Italia", vyvolala množstvo diskusií. A nielen to: rozhodca La Penna dostal vážne vyhrážky týkajúce sa aj jeho rodiny, a podal preto trestné oznámenie.
Rozhodca, ktorý je ženatý a má dve deti, je civilným povolaním právnik a v Serii A pôsobí od roku 2018. Polícia mu podľa talianskych médií odporučila, aby sa radšej zdržiaval doma.
Reakcii neunikol ani taliansky reprezentačný obranca Bastoni, ktorý svoj pád nafilmoval a potom divoko oslavoval súperovo vylúčenie. Spoločne s manželkou si museli zamknúť diskusiu na účtoch na sociálnych sieťach, keďže tiež dostali množstvo urážok a vyhrážok.
"Chudák dieťa, že má takého odporného otca," napísal jeden človek k rodinnej fotografii na Instagrame. "Bolo by také krásne, keby si zomrel spoločne so svojím dieťaťom," napísal iný.