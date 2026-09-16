    Ronald Koeman prišiel o svoju životnú lásku. Manželka Bartina podľahla ťažkej chorobe

    Ronald Koeman.
    Ronald Koeman. (Autor: TASR/AP)
    SITA|16. sep 2026 o 11:35
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    Dožila sa 65 rokov a spoločne mali tri deti.

    Holandský futbalový tréner a bývalý kouč národného tímu Ronald Koeman, ktorý viedol na nedávnych majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku, na sociálnej sieti oznámil smutnú správu.

    Jeho milovaná manželka Bartina podľahla po dlhom boji s vážnou chorobu. Dožila sa 65 rokov a spoločne mali tri deti. Ronald Koeman mladší je brankárom v tíme Telstar.

    "S hlbokým zármutkom, no zároveň s veľkou hrdosťou a láskou sa lúčime s mojou krásnou manželkou, našou najdrahšou mamou a starou mamou," napísal 63-ročný kormidelník.

    Po svetovom šampionáte, keď na vlastnú žiadosť odstúpil z funkcie trénera národného tímu Holandska, s ňou trávil veľa času. Bartina bojovala s rakovinou prsníka.

    Vzali sa v roku 1985 a prežili spolu viac ako štyri desaťročia, počas ktorých prešli radostnými aj smutnými chvíľami.

    V roku 2010, keď jej chorobu prvýkrát diagnostikovali, ju časom dokázala zdolať, no neskôr sa opäť vrátila. Zdroje blízke rodine prezradili, že napriek všetkému zostala silnou osobou s pozitívnym myslením.

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