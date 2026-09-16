ONLINE: Slovensko - Švédsko dnes, ME vo volejbale LIVE (skupina A)

Slovensko dnes hrá proti Švédsku zápas skupiny A na ME vo volejbale 2026.
Volejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Švédsko (ME vo volejbale 2026, skupina A, streda, výsledky, naživo)
Majstrovstvá Európy muži Skupina A 2026/2027
16.09.2026 o 16:00
Švédsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00. Prajem pekné popoludnie pri sledovaní volejbalového zápasu z Majstrovstiev Európy. Dnes budeme sledovať zápas medzi Slovenskom a Švédskom.
Slovenskí reprezentanti odohrali na turnaji zatiaľ tri zápasy a na svojom konte majú 0 bodov. V úvodnom zápase podľahli Slovinsku 0:3. Následne sme dokázali zobrať jeden set vysoko favorizovaným domácim Talianom, ale prehrali sme 1:3. V treťom zápase sme podľahli aj Česku hladko 0:3. Ak chceme pomýšľať na postup dnes musíme zvíťaziť.
Švédi sú na tom o niečo lepšie ako naši volejbalisti. Na svojom konte majú jeden bod po prehre s Českom 2:3. Švédi prehrali 1:3 s Gréckom, Rovnakým výsledkom aj so Slovinskom a s domácim Taliansko prehrali hladko 0:3.
Slovenskí reprezentanti odohrali na turnaji zatiaľ tri zápasy a na svojom konte majú 0 bodov. V úvodnom zápase podľahli Slovinsku 0:3. Následne sme dokázali zobrať jeden set vysoko favorizovaným domácim Talianom, ale prehrali sme 1:3. V treťom zápase sme podľahli aj Česku hladko 0:3. Ak chceme pomýšľať na postup dnes musíme zvíťaziť.
Švédi sú na tom o niečo lepšie ako naši volejbalisti. Na svojom konte majú jeden bod po prehre s Českom 2:3. Švédi prehrali 1:3 s Gréckom, Rovnakým výsledkom aj so Slovinskom a s domácim Taliansko prehrali hladko 0:3.