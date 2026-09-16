ONLINE: 1. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes LIVE (hornatá - 162,6 km)

70. ročník etapových pretekoch Okolo Slovenska 2026 sa začína v Košiciach.
- 1. etapa na Okolo Slovenska 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
- Program, etapy, výsledky na Okolo Slovenska 2026
- Kompletná trasa na Okolo Slovenska 2026
Dnes čaká na pelotón päť horských prémii a jedná rýchlostná prémia. Prvého držiteľa žltého dresu spoznáme po 162 kilometroch v Košiciach.
Na štart sa postaví aj Paul Magnier (Soudal Quick-Step), ktorý vlani ovládol všetky štyri hromadné dojazdy.
Ak by sa o víťazovi prvej etapy rozhodlo v záverečnom šprinte, najväčšími súpermi Francúza by mohli byť Matteo Milan (Groupama - FDJ United), Liam Slock (Lotto Intermarché) alebo Jenthe Biermans (Cofidis).
Súčasťou štartovej listiny sú aj desiati Slováci. Šesť z nich reprezentuje náš jediný kontinentálny klub Duklu Banskú Bystricu.
Martina Svrčka (Soudal Quick-Step), ktorý štartoval na pretekoch v rokoch 2022, 2024 a 2026, na štarte tentoraz neuvidíme. Dôvodom je zranenie šľachy.
Preteky sledujte spolu s nami cez náš online prenos.
ONLINE PRENOS: Okolo Slovenska 2026 - 1. etapa dnes (cyklistika, výsledky, streda, NAŽIVO)
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ŠTART: Prvá etapa podujatia má plánovaný štart o 13.10 hod.