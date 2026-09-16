    ONLINE: 1. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes LIVE (hornatá - 162,6 km)

    1. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes. Sledujte preteky LIVE.
    1. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes. Sledujte preteky LIVE. (Autor: Ján Melicher)
    Jakub Hlubek|16. sep 2026 o 10:10
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2026.

    70. ročník etapových pretekoch Okolo Slovenska 2026 sa začína v Košiciach.

    Dnes čaká na pelotón päť horských prémii a jedná rýchlostná prémia. Prvého držiteľa žltého dresu spoznáme po 162 kilometroch v Košiciach.

    Na štart sa postaví aj Paul Magnier (Soudal Quick-Step), ktorý vlani ovládol všetky štyri hromadné dojazdy.

    Ak by sa o víťazovi prvej etapy rozhodlo v záverečnom šprinte, najväčšími súpermi Francúza by mohli byť Matteo Milan (Groupama - FDJ United), Liam Slock (Lotto Intermarché) alebo Jenthe Biermans (Cofidis).

    Súčasťou štartovej listiny sú aj desiati Slováci. Šesť z nich reprezentuje náš jediný kontinentálny klub Duklu Banskú Bystricu.

    Martina Svrčka (Soudal Quick-Step), ktorý štartoval na pretekoch v rokoch 2022, 2024 a 2026, na štarte tentoraz neuvidíme. Dôvodom je zranenie šľachy.

    Preteky sledujte spolu s nami cez náš online prenos.

    ONLINE PRENOS: Okolo Slovenska 2026 - 1. etapa dnes (cyklistika, výsledky, streda, NAŽIVO)

    /pre zobrazenie nových správ aktualizujte stránku (F5)/

    ŠTART: Prvá etapa podujatia má plánovaný štart o 13.10 hod.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Francúzsky cyklista Benjamin Thomas počas prezentácie tímov Okolo Slovenska 2026.rozhovor
    Francúzsky cyklista Benjamin Thomas počas prezentácie tímov Okolo Slovenska 2026.rozhovor
    Na Slovensko prišiel aj olympijský víťaz. Chcel skončiť, na bicykli mal panický atak
    Miroslav Kováčikdnes 11:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»ONLINE: 1. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes LIVE (hornatá - 162,6 km)